Wall Street in rosso. Pesante il Nasdaq su calo Meta dopo risultati

(Teleborsa) - Avvio in pesante ribasso per la borsa di Wall Street dove si registra un forte calo del Nasdaq penalizzato dalla performance negativa dei titoli tecnologici in scia allo scivolone didopo una trimestrale sotto le attese degli analisti Sul fronte macro, il dato sul mercato del lavoro ha evidenziato un calo più del previsto delle nuove richieste dei sussidi di disoccupazione ; l'indice della produttività nel quarto trimestre è salito del 6,6% contro attese per un +4,4%.Sulle prime rilevazioni, illima lo 0,52%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.533 punti, in calo dell'1,22%. Pessimo il(-2,28%); con analoga direzione, in forte calo l'(-1,6%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-5,03%),(-1,87%) e(-1,10%).Tra i(+1,47%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,33%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,37%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,63%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,32%),(+1,23%),(+1,12%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -25,70%.Vola, con una marcata risalita del 5,25%.Affonda, con un ribasso del 5,09%.Crolla, con una flessione del 4,24%.