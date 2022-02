Borse in affondo. Spread oltre quota 150 pb

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, sull'onda delle vendite sui titoli di Stato che spinge in alto i rendimenti. I mercati del Vecchio Continente proseguono la scia negativa della vigilia dopo cheA Piazza Affari focus suche prevede un utile al 2025 a 6,5 miliardi di euro ed una distribuzione ai soci di oltre 22 miliardi., invece, ha annunciato la partenza dell'IPO della controllata norvegese Var Energi Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36% in attesa del. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.810,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,04%: il prezzo supera i 92 dollari a Londra e i 91 a New York.Sale lo, attestandosi a +148 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,63%.in caduta libera, che affonda dell'1,51%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,91%. A Milano, forte calo del(-1,86%), che ha toccato 26.586 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 28.960 punti, in forte calo dell'1,78%.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per i petroliferi, grazie al balzo del greggio:avanza di un discreto +1,47%. Tonico, che registra una plusvalenza dello 0,68%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,64%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,20%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,96 punti percentuali.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,93%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,37%.del FTSE MidCap,(+10,34%),(+5,58%),(+1,10%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,88%.Sensibili perdite per, in calo del 3,56%.In apnea, che arretra del 2,88%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,78%.