Seduta all'insegna del toro a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana all'insegna del rialzo per la Borsa di, nonostante la chiusura in rosso della piazza di Wall Street, dove si è registrato un pesante calo del Nasdaq penalizzato dalla performance negativa dei titoli tecnologici in scia allo scivolone di Meta Platforms dopo aver annunciato una trimestrale sotto le attese degli analisti.L'indice giapponesemostra una plusvalenza dello 0,73%; chiusa ancora per festivitàEffervescente(+3,23%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione di(+1,62%).In lieve ribasso(-0,25%); leggermente positivo(+0,6%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,14%. Sessione fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%.Il rendimento dell'scambia 0,2%, mentre il rendimento per ilè pari 2,75%.