Wall Street positiva. Brilla il Nasdaq trainato da Amazon

(Teleborsa) - Girano in positivo, a metà seduta, gli indici di Wall Street, dopo un'apertura difficile. Gli investitori si sono trovati a molto migliori delle attese e la prima reazione del mercato è stata negativa: secondo più osservatori, i numeridi mezzo punto percentuale nella riunione di marzo, più dei 25 punti base prezzati finora.Sul fronte delle, brillano, con l'utile trimestre quasi raddoppiato , e, che ha comunicato un utile per azione doppio rispetto al consensus. Crollano, che ha registrato un utile sotto le attese nell'ultimo trimestre del 2021, e, a causa della guidance deludente a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, dei costi del trasporto e dei problemi alla catena di approvvigionamentoSosta intorno alla parità il, che si attesta a 35.147 punti, mentre è in lieve aumento l', che si porta a 4.509 punti. Inil(+1,43%); come pure, sale l'(+1,02%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+4,05%),(+1,81%) e(+1,65%). Nel listino, i settori(-1,22%),(-0,87%) e(-0,73%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+3,35%),(+2,01%),(+2,01%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,23%.Calo deciso per, che segna un -1,76%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,62%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,51%.(+14,84%),(+4,16%),(+3,75%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,00%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,92%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,83%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,77%.