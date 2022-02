Covid, in Italia attualmente positivi sotto quota 2 milioni

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute (ieri erano 77.029). Lesono invece 326, mentre ieri erano state 229. Iper il coronavirus effettuati sono stati 393.663 (ieri 686.544). Ilè al 10,47%, in calo rispetto a ieri (quando era all' 11,2%).Sono invece 1.423 i pazienti in, 8 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 70. Icon sintomi nei reparti ordinari sono 18.675, ovvero 177 in più rispetto a ieri. Gli— soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.990.701, pari a -82.547 rispetto a ieri (-55.295 il giorno prima). Scendono così sotto la soglia dii cittadini ora positivi sul territorio nazionale, considerando che questo dato si sta riducendo ogni giorno da due settimane.