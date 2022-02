Gruppo FS, RFI tra i finalisti dell'UIC International Sustainable Railway Awards 2022

(Teleborsa) - L'e glihanno annunciato la rosa dei candidati per l'. Con il progetto, società del, parteciperà nella categoria Best Multimodal Partnership alla finale della più importante competizione internazionale nell'ambito dell''innovazione della mobilità ferroviaria sostenibile.– spiega FSNews, il portale d'informazione del Gruppo FS – è una piattaforma di location intelligence basata sulla tecnologia GIS (Geographic Information systems) sviluppata per individuare, comprendere e interpretare le relazioni tra le stazioni e il territorio che le ospita, con l'obiettivo principale di potenziare l'accessibilità al trasporto ferroviario e le sue connessioni con le altre reti di mobilità. Attraverso questo innovativo strumento di analisi, RFI può gestire grandi quantità di dati e informazioni che le hanno consentito di fare un salto in avanti significativo nella pianificazione, progettazione e gestione delle oltre 2.200 stazioni della rete ferroviaria italiana".Grazie alle numerose partnership strette da RFI con Istituzioni, Enti Locali e operatori della mobilità, StationLAND consente la realizzazione di analisi avanzate in materia di sistemi multimodali. Un esempio è il progetto promosso dalche ha recentemente stanziatoper la realizzazione di piste ciclabili che collegheranno le stazioni ferroviarie alle principali sedi universitarie italiane. Un progetto nato anche grazie alle analisi svolte attraverso la piattaforma di RFI.saranno annunciati il prossimo 1 giugno a Berlino, in una cerimonia durante la quale saranno premiate le migliori pratiche a livello mondiale per lo sviluppo sostenibile del settore ferroviario.