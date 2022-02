Wall Street prudente. Vola Nasdaq con news M&A

Peloton

(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della prudenza per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori catalizzata dalleche mettono il turbo ad alcuni titoli. Come(+27%) dopo alcune indiscrezioni secondo cui sia Amazon che Nike starebbero valutando l'opzione di presentare una offerta per rilevare il gruppo. Acquisti anche sudopo che la compagnia aerea ha annunciato l'acquisto della rivale Frontier in un accordo valutato 6,6 miliardi di dollari, debiti inclusi.Nessun dato macroeconomico rilevante è atteso per la giornata odierna mentre il, pubblicato venerdì, ha messo in evidenza unadal mercato.Sulle prime rilevazioni, ilè stabile e si posiziona su 35.072 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.505 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,07%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(+0,11%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,95%) e(-0,53%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,26%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,89%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.Tra i(+2,19%),(+1,48%),(+1,29%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,01%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,01%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%.