Borse europee prudenti. A Milano MPS mantiene rally

MPS

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

BPER

Unipol

Unicredit

Leonardo

Telecom Italia

Nexi

Hera

Saipem

Saras

Banca MPS

Credem

Banca Popolare di Sondrio

Tinexta

Biesse

SOL

Sesa

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, che si allontana dai massimi intarady, sostenuti inizialmente dalla buona performance del comparto bancario. Gli acquisti sul settore, restano, conche accelera al rialzo all'indomani dei conti e del cambio al vertice , con Luigi Lovaglio amministratore delegato al posto di Guido Bastianini.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,142 con l'attenzione degli investitori catalizzata sul dato chiave dell'inflazione americana. Poco mosso l'che scambia sui valori della vigilia a 1.818,4 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 89,66 dollari per barile, con un ribasso dell'1,82%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,74%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un +0,03%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,24%. Stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 26.375 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 28.709 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,40%. Exploit di, che mostra un rialzo del 2,02%.avanza dell'1,92%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,78%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,42%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,61%.scende dell'1,53%.Calo deciso per, che segna un -1,45%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,22%),(+7,85%). Sulla scia dei positivi risultati di bilancio volano(+5,28%) e(+3,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,60%.Crolla, con una flessione del 3,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,02%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3%.