Kolinpharma, ricavi salgono a 11,2 milioni di euro nel 2021

Kolinpharma

(Teleborsa) -ha registratopari a circa 11,2 milioni di euro nel 2021, in crescita del 36% rispetto agli 8,2 milioni di euro dell'esercizio 2020 e del 25% rispetto agli 8,9 milioni di euro dei livelli pre-pandemia del 2019. Il risultato haprevisionali comunicati in data 28 settembre 2021 (range di ricavi 2021 tra 10,5 e 11,5 milioni di euro), sottolinea in una nota la società operante nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Nel quarto trimestre del 2021 il numero delledegli Informatori Medico Scientifici (IMS) è stato pari a 183.336, in crescita rispetto al quarto trimestre del 2020 del 40,6% in termini di volumi e del 51,4% in termini di valori (+43,4% in termini di volumi e del 57,9% in termini di valori rispetto al 2019)."I ricavi 2021 sanciscono l'ottimo andamento della nostra società e la- ha commentato la- Con i dati preliminari sui ricavi, in aggiunta ai KPI trimestrali, rafforziamo inoltre le relazioni con il mercato per assicurare maggiore trasparenza e frequenza della comunicazione. Siamo dunque molto soddisfatti della performance delle vendite e guardiamo con fiducia l'inizio del percorso che abbiamo definito con il piano industriale al 2024".Il CdA ha approvato l'avvio di un, per un numero massimo di azioni pari a 100.000, equivalenti a circa il 6,1% dell’attuale capitale sociale. Il programma, la cui durata si protrarrà fino al 29 ottobre 2022, è finalizzato a dotare la società della provvista di azioni proprie da destinare al servizio di piani di incentivazione azionaria. Il potenziale esborso connesso all'esecuzione del programma è stimato in circa 1 milione di euro. Il board ha anche individuato alcuni beneficiari dei piani di incentivazione, per un totale complessivo di 56.600 opzioni target, di cui 25.000 opzioni target a valere sul Piano di Stock Option 2021-2024 in relazione al Primo Periodo di Riferimento e 31.600 opzioni target a valere sul Piano di Stock Option Retention.