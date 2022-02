Poco mossa la borsa di New York, debole il Nasdaq

Meta Platforms

(Teleborsa) -, con la diffusione dida parte di diversi colossi statunitensi e le nuove perdite di, dopo che l'investitore Peter Thiel ha deciso di dimettersi dal consiglio di amministrazione della società. Intanto sale l'attesa per l'evento macroeconomico clou della settimana: iin uscita giovedì. Gli analisti prevedono un ulteriore aumento a quota 7,3% su base annua per il mese di gennaio, dopo il 7% registrato nel mese precedente. Ciò potrebbe mettere ulteriore pressione sulla Federal Reserve e sui tassi americani.Perde terreno, dopo che le previsioni di vendita per l'intero anno per ilsono state al di sotto delle stime di Wall Street. Sulla parità, dopo l'annuncio dellae i tagli alla forza lavoro per rilanciare la società.Ilchedello 0,22% a 35.170 punti, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.481 punti. Pressochéil(-0,15%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,06%). Nell'S&P 500, buona la performance del. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,65%),(-0,63%) e(-0,43%).Al top tra i(+6,49%),(+1,57%),(+1,34%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,46%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,04%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,83%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+6,49%),(+3,15%),(+0,77%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,54%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,09%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,47%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -83 Mld $; preced. -79,3 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,53 Mln barili; preced. -1,05 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 228K unità; preced. 238K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,3%; preced. 7%).