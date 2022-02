Positiva Wall Street, trainata dai titoli ciclici

Dow Jones

(Teleborsa) - Dopo un avvio in chiaroscuro per Wall Street, con la diffusione di trimestrali contrastanti, la borsa americana, con ilche avanza a 35.440 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,75% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Buona la prestazione del(+1,02%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,68%)., e infatti i settori migliori sono(+1,56%),(+1,31%) e(+1,24%), che risultano in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,96%.Intanto sale l'attesa per l'evento macroeconomico clou della settimana: i. Gli analisti prevedono un ulteriore aumento a quota 7,3% su base annua per il mese di gennaio, dopo il 7% registrato nel mese precedente. Ciò potrebbe mettere ulteriore pressione sulla Federal Reserve e sui tassi americani.Al top tra i(+8,65%),(+2,49%),(+1,96%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,41%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,11%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,54%.Tra i(+8,65%),(+4,66%),(+3,24%) e(+3,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,28%.Effervescente, con un progresso del 5,25%.Sensibili perdite per, in calo del 3,56%.In apnea, che arretra del 2,43%, dopo che l'investitore Peter Thiel ha deciso di dimettersi dal consiglio di amministrazione della società.