Brillante il listino americano, il Nasdaq continua il rimbalzo

Chipotle

Enphase Energy

CVS Health

Lyft

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo secondari

informatica

materiali

Nike

Microsoft

American Express

Visa

Amgen

Tripadvisor

Intuit

Altera

Starbucks

Garmin

Amgen

Netflix

(Teleborsa) -, con il rally dei rendimenti dei Treasury che si è fermato. Intanto sale l'attesa per l'evento macroeconomico clou della settimana: iin uscita giovedì. Gli analisti prevedono un ulteriore aumento a quota 7,3% su base annua per il mese di gennaio, dopo il 7% registrato nel mese precedente. Ciò potrebbe mettere ulteriore pressione sulla Federal Reserve e sui tassi americani. Intanto, c'è stata una forte diminuzione dellenegli Stati Uniti nella settimana al 4 febbraio 2022. Tra le società che hanno diffuso la trimestrale, salgonoed, scendonoIlè in aumento dello 0,72%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,08% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Positivo il(+1,1%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+0,95%).(+1,42%),(+1,31%) e(+1,26%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+1,99%),(+1,71%),(+1,51%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,87%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,14%),(+2,95%),(+2,77%) e(+2,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,00%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,87%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 369K barili; preced. -1,05 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 228K unità; preced. 238K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,3%; preced. 7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%).