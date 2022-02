Brillante Piazza Affari, la migliore d'Europa. Focus sulle banche

Mediobanca

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. A Piazza Affari, l'attenzione degli investitori continua a essere sul, con Banco BPM, BPER e Banca Popolare di Sondrio che nella giornata di ieri hanno diffuso i loro risultati, eche lo hanno fatto in quella odierna. ha battuto le attese nell'ultimo trimestre del 2021, grazie al contributo delle commissioni di CIB e wealth management che hanno spinto i ricavi ai massimi storici. ha archiviato il 2021 con utile e ricavi record, grazie anche al grande contributo di Fineco Asset Management,La migliore del FTSE MIB è, che ha registrato un utile netto sopra le attese e ha portato diversi analisti ad aggiornare la raccomandazione sulla banca esulle azioni. All'altro capo dell'indice delle blue-chip si posiziona, nonostante il raddoppio dell'utile netto nel 2021 (ha comunicato un rosso nel quarto trimestre a causa di rettifiche pari a 122,8 milioni di euro).Sul fronte, la produzione industriale italiana è risultata sotto le attese a dicembre 2021: l'Istat stima un calo dell'1% su base mensile e un aumento del 4,4% su base annuale. In Germania è continuato a diminuire il surplus della bilancia commerciale a dicembre 2021.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,144. L'è sostanzialmente stabile su 1.826,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,34%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,74%.in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,57%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,74%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,42%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 2,06%; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 29.336 punti.In netto miglioramento il(+2,25%); come pure, balza in alto il(+2,14%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 6,81%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,71%.Svettache segna un importante progresso del 3,68%.Vola, con una marcata risalita del 3,63%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,17%.Tra i(+6,00%),(+5,28%),(+4,99%) e(+4,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,29%.