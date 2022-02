Europa tonica. Milano maglia rosa con le trimestrali

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banco BPM

Iveco Group

Buzzi Unicem

CNH Industrial

Saipem

BPER

Alerion Clean Power

El.En

Mutuionline

Cementir Holding

Banca MPS

Saras

(Teleborsa) -, dove tengono banco le trimestrali, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Tonico l', che sulla piazza statunitense segna un aumento dell'1,14% con l'attenzione degli investitori concentrata sul, in pubblicazione domani, giovedì 10 febbraio. Indicazione che potrebbe far accelerare alla Fed il ritmo della stretta monetaria., dove è stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,144. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.833 dollari l'oncia. Poco mosso il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 89,56 dollari per barile, dopo le scorte USA in forte flessione Si raffredda la tensione sull'obbligazionario, si riduce di poco lo, che si porta a +151 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,70%.exploit di, che mostra un rialzo dell'1,57%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,01%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,46%. A Milano, chiude in deciso rialzo il(+2,72%), che raggiunge i 27.129 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.742 punti.In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,81 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,74 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,76 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, sulla scia dei risultati, volano:(+8,08%),, che vanta un incremento del 6,94%,, con un progresso del 6,11% e, che vanta un incisivo incremento del 5,61%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,85%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.di Milano,(+8,00%),(+6,06%),(+6,03%) e(+5,48%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,12%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,36%.