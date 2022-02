Borse europee toniche assieme a Piazza Affari. Occhi su inflazione USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si conferma la migliore nel Vecchio Continente, fgrazie al fermento fra le tlc e le banche. Si attendono ora i dati dell'inflazione USA, che daranno quanòeche indicazioni ìe in più sulle tempistiche e sul numero dei rialzi dei tassi di interesse in USA.Ingessato il cambio, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,144. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,83%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,71%.composta, che cresce di un modesto +0,51%, senza slancio, che negozia con un +0,11%, eè stabile, riportando un moderato -0,07%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.221 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.616 punti.Leggermente positivo il(+0,52%); sui livelli della vigilia il(+0,04%).di Milano, troviamo(+2,76%),(+2,69%),(+2,57%) e(+2,44%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 2,89% dopo i risultati.Lettera su, che registra un importante calo del 2,01%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%.di Milano,(+6,25%),(+4,90%),(+4,23%) e(+2,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,16%.Affonda, con un ribasso del 3,54%.Crolla, con una flessione del 3,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,92%.