Borse in altalena ostaggio delle banche centrali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

CNH Industrial

Unicredit

Saipem

Nexi

Ferrari

Moncler

Recordati

Bff Bank

Banca Ifis

Juventus

IGD

Sesa

Mutuionline

Reply

El.En

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee che oggi hanno registrato forti variazioni di direzione così come si è registrato unche, dopo essere sceso sotto quota 1,14 dollari in scia all'accelerazione dell'inflazione americana, è risalito sopra tale soglia rafforzandosi fino a 1,1495 dollari. Oscillazioni giustificate da aspettative di sterzate restrittive dalle banche centrali,Sul Forex, l'avanza a quota 1,148. Lieve aumento dell', che sale a 1.839,5 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,14%.Sale lo, attestandosi a +156 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,83%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,38%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,41%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,67% termina a quota 29.510 punti.A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,23 miliardi di euro, con un incremento di ben 420,1 milioni di euro, pari al 14,93% rispetto ai precedenti 2,81 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,76 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,82 miliardi di azioni.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,31%.Effervescente, con un progresso del 3,19%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,66%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,96%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,38%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,69%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%.di Milano,(+7,55%),(+6,87%),(+4,33%) e(+3,69%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,30%.Affonda, con un ribasso del 3,92%.Crolla, con una flessione del 2,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,34%.