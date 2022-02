Wall Street in calo e l'inflazione corre

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in calo, dopo che l'inflazione oltre le attese ha registrato l'aumento annuo più consistente dal 1982 e, riacceso iTra gli indici statunitensi, ilaccusa una flessione dello 0,73%; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 4.541 punti, ritracciando dell'1,00%. In netto peggioramento il(-1,54%); sulla stessa linea, negativo l'(-1,17%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,00%),(-1,80%) e(-1,13%).Tra i(+3,56%),(+2,51%),(+1,46%) e(+0,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,72%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,43%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.Tra i(+8,18%),(+4,40%),(+3,29%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,00%.Affonda, con un ribasso del 3,68%.Crolla, con una flessione del 3,52%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,27%.