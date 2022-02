Wall Street in ribasso. Inflazione al 7,5% a gennaio

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street dopo che il dato sull 'inflazione americana ha evidenziato un balzo dei prezzi al consumo sui massimi dal 1982 e superiori alle previsioni del mercato. Dato che ha alimentato, tra gli addetti ai lavori, aspettative di una stretta monetaria più aggressiva di quanto stimato, da parte della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,69%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.534 punti. Pesante il(-1,83%); sulla stessa linea, in discesa l'(-1,09%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,86%),(-1,57%) e(-1,29%).Tra i(+4,71%),(+0,62%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,89%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%.Al top tra i, si posizionano(+7,60%),(+2,48%),(+1,83%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,74%.Affonda, con un ribasso del 3,45%.Crolla, con una flessione del 3,38%.