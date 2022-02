Borsa Milano in calo fa peggio delle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, scontando ancora una politica più aggressiva della fed sui tassi dopo i dati dell'inflazione USA peggiori delle attese.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.826 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 90,31 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +162 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,86%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,57%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,08%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,35%) e si attesta su 26.822 punti, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, ilperde l'1,26%, continuando la seduta a 29.207 punti.Leggermente negativo il(-0,57%); sulla stessa linea, variazioni negative per il(-0,93%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,99%.In luceche non fa prezzo sui rumors di OPA da parte diLe più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,47%.In apnea, che arretra del 2,86%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,36%.Tra i(+4,64%),(+2,91%),(+1,78%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,16%.Affonda, con un ribasso del 2,81%.Crolla, con una flessione del 2,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,60%.