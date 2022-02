Inflazione USA e Fed pesano sui mercati europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banco BPM

Leonardo

CNH Industrial

Saipem

Banca Mediolanum

Intesa Sanpaolo

Italgas

Moncler

Anima Holding

Bff Bank

Reply

Caltagirone SpA

Zignago Vetro

SOL

Juventus

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. A pesare sul sentiment degli investitori contribuiscono le vendite, la vigilia, sulla borsa di Wall Street dopo il dato sull' inflazione americana, salita al massimo dal 1982 . A ciò si sono aggiunte le parole del(e componente con diritto di voto del Fomc) che, in risposta all'andamento dei prezzi, si è detto favorevole ad alzare i tassi USA dell'1% entro luglio.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.827,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 91,13 dollari per barile: ieri l'OPEC ha rivisto al rialzo le stime di crescita della domanda mondiale di petrolio per il 2021, ma ha avvertito sui rischi legati al calo delle scorte.Sale lo, attestandosi a +164 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,87%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,28%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,71%; vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%., che accusa una flessione dell'1,20% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 29.250 punti.di Milano, troviamo(+6,62%),(+0,68%),(+0,65%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,01%.In caduta libera, che affonda del 2,58%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,52 punti percentuali.del FTSE MidCap,(+4,47%),(+3,18%),(+1,98%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,02%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,81%.Sensibili perdite per, in calo del 2,20%.