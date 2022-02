Contrastata Wall Street, si allentano tensioni su Ucraina

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.687 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.421 punti. Sale il(+0,76%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,26%). Dopo un'apertura contraddistinta dal colore rosse, il mercato americano è migliorato dopo i, che hanno allentato i timori per un'imminente invasione russa dell'Ucraina. Gli investitori continuano comunque a soppesare l'incertezza legata alle; il presidente della Federal Reserve di St. Louis, ha ribadito la sua richiesta un ritiro più rapido dello stimolo monetario, dicendo che la Fed deve offrire rassicurazioni sul fatto che difenderà il suo obiettivo di inflazione al 2%.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,56%),(+0,83%) e(+0,57%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,70%),(-0,90%) e(-0,79%).del Dow Jones,(+2,11%),(+2,07%),(+1,14%) e(+1,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.scende dell'1,35%.Al top tra i, si posizionano(+3,07%),(+2,91%),(+2,86%) e(+2,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,32%.In apnea, che arretra del 9,99%.Effervescente, con un progresso del 5,25%.Calo deciso per, che segna un -1,96%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Empire State Index (atteso 12 punti; preced. -0,7 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,1%; preced. 9,7%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,8%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,2%).