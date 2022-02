GPI, nel 2021 ricavi in crescita a 326 milioni di euro

GPI

(Teleborsa) -ha registrato nel 2021per 326 milioni di euro, in aumento di 55 milioni di euro (+20%) rispetto ai 271 milioni di euro realizzati nel 2020. L'incremento è riconducibile "per la maggior parte a una crescita organica, mentre la crescita inorganica è ascrivibile soprattutto alle acquisizioni nel settore trasfusionale di Medinfo e degli asset di Haemonetics", sottolinea la società quotata sul Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità. La presenza suisi attesta ad oltre il 10% dei ricavi, grazie alle buone performance del software trasfusionale e della robotica.L'ammonta a circa 50 milioni di euro, in aumento di circa 10 milioni di euro (+24%) rispetto ai 40,2 milioni di euro del 2020. L'è pari a circa il 15%. L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a circa 158 milioni di euro (tale indicatore ricalcolato per l'esercizio 2020 risultava pari a 144,5 milioni di euro). Nel corso del 2021 GPI ha partecipato a 147, vincendone 63 (il 43% delle gare con esito positivo), per un valore aggiudicato spettante a GPI pari a circa 246 milioni di euro."I dati preliminari testimoniano la progressione del gruppo GPI anche nel 2021: un segnale importante, che ci rende- ha commentato l'- Negli ultimi 2 anni, segnati dalla pandemia, siamo riusciti non solo a mantenerci saldi e in sicurezza, ma anche a crescere oltre le aspettative"."La centralità della salute per la tenuta dei sistemi socio-economici degli Stati ha messo in evidenza il potenziale di sostenibilità che caratterizza la nostra visione e la nostra proposta per la sanità. E siamo stati premiati - ha aggiunto -: ci sono risorse senza precedenti a disposizione per riformare i sistemi sanitari, per rivedere la sanità territoriale mettendo al centro i cittadini e per garantire equo accesso alle cure. Noi ci siamo".