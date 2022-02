Leone Film Group, nel 2021 ricavi a 98 milioni ed EBITDA a 48 milioni di euro

Leone Film Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, ha registratounaudited al 31 dicembre 2021 pari a 98,1 milioni di euro, in aumento del 35% rispetto al 2020 grazie alla ripresa in pieno dell'attività di produzione per l'intero anno. Il dato si confronta con i 104,5 milioni di euro stimati dal piano industriale 2021. L'è pari a 48,1 milioni di euro, in aumento del 72% rispetto al 2020 e superiore rispetto ai 39,1 milioni di euro previsti dal piano. Questo valore maggiore, sottolinea la società, è dovuto principalmente alla consegna a dicembre 2021 della serie tv "A casa tutti bene", che nel piano era prevista nel 2022.L'unaudited al 31 dicembre 2021 è pari a 61 milioni di euro, in aumento di 2,5 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2021 (58,5 milioni di euro) e in diminuzione di 5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 (65,9 milioni di euro) e inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico 2021 (66,4 milioni di euro). Questo minor debito è dovuto principalmente agli, viene sottolineato."Nonostante un 2021,che ha continuato a soffrire per la pandemia, è con grande soddisfazione che oggi comunichiamo i risultati in significativo aumento rispetto allo scorso anno e migliorativi rispetto alle previsioni del piano industriale 2021 - hanno commentato, amministratori delegati di Leone Film Group -. La distribuzione, in uno dei periodi più difficili per le uscite nelle sale cinematografiche, ha comunque ottenuto dei risultati estremamente positivi, grazie alla qualità del prodotto selezionato e alle scelte commerciali del gruppo".