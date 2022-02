Seduta all'insegna del toro a New York con de-escalation in Ucraina

Dow Jones

(Teleborsa) -sulla scia della notizia che ladal confine con l'Ucraina, allentando le tensioni geopolitiche che hanno recentemente agitato i mercati. Dopo un colloquio di oltre tre ore con Olaf Scholz al Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin ha detto che le riposte di USA e NATO alle richieste sulla sicurezza contengono "elementi" su cui la Russia "è pronta a lavorare". In profondo rosso il petrolio, che è in calo dai massimi di 7 anni raggiunti con l'escalation geopolitica.Ilmostra una plusvalenza dell'1,17%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.462 punti. Effervescente il(+1,73%); come pure, buona la prestazione dell'(+1,39%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,02%),(+1,67%) e(+1,61%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,69%.Al top tra i(+3,47%),(+2,84%),(+2,11%) e(+1,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,60%.(+6,94%),(+5,36%),(+3,96%) e(+3,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,99%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,25%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Empire State Index (atteso 12,15 punti; preced. -0,7 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,1%; preced. 9,8%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,8%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,2%).