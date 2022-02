UniCredit, CdA approva bilancio 2021 e convoca assemblea

UniCredit

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione dihaal 31 dicembre 2021, che registrano un risultato netto pari a 10.366 milioni di euro per UniCredit S.p.A. e 1.540 milioni di euro a livello consolidato, come già comunicato . Via libera anche alledegli azionisti (prevista per l') relative alle proposte di: approvazione del bilancio; destinazione dell'utile, che prevede distribuzione di un dividendo per cassa di 1.170.046.000 euro, corrispondente a 0,5352 per azione; l'acquisto di azioni proprie per un esborso complessivo fino a massimi 2.579.954.000 euro.Condizionatamente all'approvazione dell'assemblea, la distribuzione tramiteper cassa prevede data di stacco della cedola il 19 aprile 2022, record date il 20 aprile 2022 e data di pagamento il 21 aprile 2022. UniCredit intende avviare il programma dinon appena ottenuta anche l'autorizzazione della Banca centrale europea (BCE).