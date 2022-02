Vendite a Piazza Affari. Poco mosso il resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, riportandosi sulla parità, dopo una mattinata migliore, mentre viaggia in contro trend. A pesare sui mercati sono le incertezze relative alla vicenda Ucraina, dopo che gli USA hanno mostrato qualche perplessità circa la promessa della Russia di ritirare le truppe.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,137. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.853,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 93,26 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +164 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,94%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,34%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,45%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.260 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,03%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il(+0,15%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,35%),(+2,09%),(+2,05%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,97%.In apnea, che arretra del 2,67%.Calo deciso per, che segna un -2,47%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,41%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,10%),(+4,00%),(+2,98%) e(+2,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,80%.Scende, con un ribasso del 2,53%.Crolla, con una flessione del 2,48%.