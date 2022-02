In rosso Wall Street su rinnovate preoccupazioni per Ucraina

Nvidia

Cisco Systems

DoorDash

Walmart

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

materiali

beni industriali

Cisco Systems

Wal-Mart

3M

Salesforce.Com

Caterpillar

Honeywell International

Cisco Systems

Baidu

Amazon

Xilinx

Garmin

Nvidia

Tripadvisor

(Teleborsa) -sulle. Gli Stati Uniti hanno avvisato che il paese guidato da Vladimir Putin è impegnato a preparare scorte di sangue e ad avvicinare i militari ai confini, oltre che aver incrementato il numero degli aerei da combattimento in volo. Diverse grandi società hanno diffuso la, nonostante una trimestrale sopra le attese , sta perdendo terreno. Al contrario, outlook sopra le attese e aumento del dividendo) stanno salendo. Sul fronte, le domande per i sussidi contro la disoccupazione degli Stati Uniti sono aumentate per la prima volta da metà gennaio.La Borsa USA è indello 0,71% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.441 punti. Variazioni negative per il(-0,84%); come pure, in ribasso l'(-0,73%). Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i(-1,10%),(-1,05%) e(-0,97%) sono tra i più venduti.Tra i(+4,74%) e(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,33%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,44%.(+4,74%),(+1,81%) e(+1,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,99%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 5,25%.In perdita, che scende del 4,97%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,82 punti percentuali.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 23,2 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 219K unità; preced. 225K unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -1%; preced. -4,6%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%).