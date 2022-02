Somec costituisce la nuova società Mestieri

Somec

(Teleborsa) -costituisce la nuova società Mestieri al fine di ampliare il business della capogruppo e di rafforzarne la divisione di progettazione e creazione di interni di alta gamma.Mestieri, controllata al 100% da Somec e con sede in San Vendemiano (TV), nasce con l’intento di realizzare progetti chiavi in mano relativi a interni di pregio, valorizzando le competenze e il saper fare di diverse realtà artigiane altamente specializzate nella lavorazione di vari materiali, dai metalli ai marmi, passando per legni pregiati, pelli e tessuti.“Il nostro Paese è ricco di aziende che hanno conoscenze e competenze uniche nella lavorazione dei materiali, ma spesso sono troppo piccole per accedere alle commesse più importanti a livello internazionale” - ha commentato. “Con la costituzione di Mestieri,e fungere da garante per la preservazione dello straordinario patrimonio che appartiene al saper fare italiano.attraverso tre segmenti di business: glazing navale e civile, sistemi cucine professionali e creazioni di interni".