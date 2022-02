Mercati paralizzati da attesa per esiti crisi ucraina

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banco BPM

Fineco

ENI

Recordati

DiaSorin

Nexi

STMicroelectronics

Buzzi Unicem

Autogrill

doValue

Banca Popolare di Sondrio

Bff Bank

GVS

Brembo

Saras

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, al termine di una giornata che ha visto il riaccendersi delle tensioni per la crisi ucraina, tra esplosioni nelle repubbliche separatiste dell'est del Paese e l'annuncio di esercizi militari nucleari russi domani. Debole anche l'andamento di Wall Street, con l'che registra una flessione dello 0,48%.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.896 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,59%.Lieve peggioramento dello, che sale a +163 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,84%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,47%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,32%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,61%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 28.888 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,05 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,19%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,54 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,47 miliardi.di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,88%. Tra le altre banche, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,04%.In luce, con un ampio progresso dell'1,02%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,85%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,34%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,97%.di Milano,(+4,73%),(+4,65%),(+2,02%) e(+1,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,00%.Scende, con un ribasso del 3,02%.Crolla, con una flessione del 2,97%.