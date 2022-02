Piazza Affari è positiva in un Europa cauta

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

Fineco

BPER

Recordati

DiaSorin

Nexi

Tenaris

doValue

Autogrill

Banca Popolare di Sondrio

Illimity Bank

GVS

Brembo

IGD

Biesse

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Il focus resta sullaper la crisi in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov incontrerà il Segretario di Stato americano Antony Blinken per colloqui in Europa la prossima settimana. Intanto, la Russia continua a negare di puntare a un'invasione e Kiev ha detto che ieri i separatisti sostenuti dalla Russia hanno aumentato i bombardamenti dell'esercito ucraino.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,136. Lieve calo dell', che scende a 1.890,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,54%, scendendo fino a 89,43 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,83%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,08%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,42%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,52%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,53%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 29.216 punti.Positivo il(+0,79%); come pure, in moderato rialzo il(+0,32%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,73%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,62%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,95%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,75%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,61%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,64%.Tentenna, che cede lo 0,61%.di Milano,(+5,51%),(+5,33%),(+3,80%) e(+2,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,55%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,84%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.