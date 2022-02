Wall Street in rosso. Pesano Ucraina e Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per la borsa di Wall Street con la crisi ucraina e le future mosse della Federal Reserve che tengono sotto scacco il sentiment degli investitori.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una flessione dello 0,85%; portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.332 punti. Depresso il(-1,64%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-1,25%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,65%),(-1,47%) e(-1,03%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+2,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,24%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.(+3,90%),(+2,21%),(+1,18%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,99%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,24%.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,43%.