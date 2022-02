Borse europee negative orfane di Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, rimaste orfane oggi di Wall Street chiusa per il President's Day.Sul sentiment degli investitoridopo che il Cremlino ha detto che "non ha ancora piani concreti" per un vertice tra il presidente russo e quello degli Stati Uniti. Nella notte, il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato che Putin e Biden avevano accettato "in linea di principio" la sua proposta di vedersi presto in un summit bilaterale.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,134. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.896,2 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,70%.Torna a salire lo, attestandosi a +171 punti base, con un aumento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,91%: le preoccupazioni per la crisi ucraina alimentano lache penalizzano l'azionario e premiano investimenti quali i Bund tedeschi, causando un ampliamento della spread con i rendimenti dei Btp.vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,07%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,39%; pessima performance per, che registra un ribasso del 2,04%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che mostra una discesa dell'1,72%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 28.888 punti.A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 2,28 miliardi di euro, in calo del 10,06%, rispetto ai 2,54 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,49 miliardi di azioni, rispetto ai 0,68 miliardi precedenti., che mette a segno un +1,02%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,51%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,75%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,18%.In perdita, che scende del 3,14%.Da solo nellasi posiziona su un buon +2%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,16 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,15%.Sensibili perdite per, in calo del 4,71%.