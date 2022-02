Calo nei mercati europei, Milano inclusa. Pesa incertezza Ucraina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, che dopo un'apertura in verde hanno virato in ribasso quando il Cremlino ha detto che "non ha ancora piani concreti" per un vertice tra il presidente russo e quello degli Stati Uniti. Nella notte, il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato che Putin e Biden avevano accettato "in linea di principio" la sua proposta di vedersi presto in un summit bilaterale.La seduta odierna si caratterizza per scambi ridoti, in quanto Wall Street è chiusa per il Washington's Birthday, meglio noto come. Sul fronte macroeconomico, gli indici PMI hanno suggerito che l'è in crescita a febbraio, anche se persistono le pressioni sui costi dovute all'aumento dei salari e dei costi energetici.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. L'è sostanzialmente stabile su 1.893,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,38%.Balza in alto lo, posizionandosi a +168 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,88%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,89%, senza slancio, che negozia con un -0,19%, e sotto pressione, che accusa un calo dell'1,34%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,21% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 28.524 punti, ritracciando dell'1,26%.In forte calo il(-1,76%); sulla stessa linea, in ribasso il(-1,22%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza dello 0,91%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,85%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,62%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,70%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,34%.Scende, con un ribasso del 2,02%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +2,54%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,95%.Crolla, con una flessione del 3,97%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,78%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,69%.