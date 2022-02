Scuola, Bianchi: "Pronto a ragionare su riforma"

(Teleborsa) - "Io sto ascoltando da tempo i ragazzi, ci sono state le elezioni e un milione e seicentomila ragazzi hanno votato per le Consulte, non sono stato incapace di ascoltare. Certo, i ragazzi sono milioni e hanno diversi modi di parlare e agire. Io ho dei tavoli di lavoro con i ragazzi delle Consulte; oggi uno ha terminato il suo lavoro. Ho già ascoltato alcune associazioni, domani sento il Forum. Ieri ci sono stati gli Stati generali,: con il Pnrr stiamo mettendo mano alla riforma delle scuole professionali e tecniche". È quanto ha annunciato ilintervistato da Sky."Ricordo – ha proseguito Bianchi – che l'Alternanza scuola lavoro non c'è più, oggi ci sono ie lafinanziati dai fondi europei. È giusto affrontare tutti i temi della scuola, sono pronto a farlo. La sicurezza certamente deve essere di più ma bisogna distinguere tra formazione e orientamento: le due tragedie avvenute riguardano la formazione professionale, l'orientamento che viene fatto dalle scuole è invece un pezzo di scuola. Apriamo insieme il cantiere della scuola, ragioniamo insieme".Infine riguardo alle polemiche sull'il ministro dell'Istruzione ha esortato gli studenti a avere fiducia. "Abbiamo accolto l'idea che fossero gli istituti a preparare la seconda prova: questo ritorno di fiducia reciproca studenti professori – ha sottolineato Bianchi – è fondante per affrontare la seconda prova. Ai ragazzi dico di avere fiducia negli insegnanti, insieme prepareranno questa prova, i ragazzi hanno bisogno di ritrovare fiducia in se stessi e nella scuola, si ritrovino con i loro insegnanti. Bisogna andare avanti".