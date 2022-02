A picco Wall Street su tensioni in Ucraina

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,55%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'perde l'1,29%, continuando la seduta a 4.293 punti. In discesa il(-1,42%); sulla stessa linea, negativo l'(-1,47%). Ad affondare Wall Street è sempre la, con il presidente russo Vladimir Putin che ha detto che gli accordi di pace di Minsk sull'Ucraina non sono più in vigore e che non c'è più nulla da rispettare.Forte nervosismo e, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-3,45%),(-1,78%) e(-1,47%) sono tra i più venduti.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,15%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,63%.In perdita, che scende del 4,33%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.Tra idel Nasdaq 100,(+2,03%),(+1,86%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,99%.Poco mosso, che mostra un -6%.Seduta negativa per, che scende del 5,56%.Sensibili perdite per, in calo del 5,54%.