Autostrade Meridionali, utile 2021 sale a 16 milioni di euro

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) -, concessionario quotato su Euronext Milan, ha registratopari a 89,9 milioni di euro nel 2021, in crescita del 32,7% rispetto all'esercizio 2020 (67,7 milioni di euro), con iche crescono del 25,8% per effetto del traffico (+25,6%) in conseguenza della minore incidenza degli effetti della pandemia rispetto all'anno precedente. L'pari a 29,8 milioni di euro, in aumento rispetto agli 11,2 milioni di euro del 2020 principalmente per l'effetto dell'aumento dei ricavi da pedaggio, e unè pari a 16 milioni di euro, in aumento rispetto ai 4 milioni di euro del 2020. Ilè stato pari a 16,5 milioni di euro, rispetto ad un cash flow operativo del 2020 pari a 2,2 milioni di euroIl consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci (prevista in data 30 marzo 2022) di destinare quota parte dell'utile di esercizio, pari a 7.875.000 euro per il pagamento del, pari aper ciascuna delle 4.375.000 azioni al lordo delle ritenute di legge.