Comer Industries, Intesa Sanpaolo alza target price e stime

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, portandolo a 33,1 euro (da 29,6 euro) e ha confermato ilsul titolo a "Buy". La revisione è arrivata dopo il closing dell'acquisizione della tedesca Walterscheid Powertrain Group e la pubblicazione dei risultati preliminari di ricavi consolidati e posizione finanziaria netta relativi all'esercizio 2021. Comer Industries ha chiuso la seduta odierna a 26,8 euro per azione.Gli analisti hannosulle vendite 2022 del 19%, il che implica una crescita delle vendite dell'11% rispetto a quest'anno. Il margine EBITDA Adjusted è stato ridotto al 12,2% rispetto al 12,9% previsto in precedenza, tenendo conto dell'impatto dei maggiori costi di materie prime, energia e trasporto. Tuttavia, ora vedono il risultato netto superiore ai 60 milioni di euro nel 2022, con un aumento del 14% rispetto alle stime precedenti. Per il 2023, confermata una crescita della top-line vicina al 6%. L'EBITDA margin dovrebbe migliorare sensibilmente, toccando il 13,2% grazie allecon WPG.Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda il 2021 conper 1.048 milioni di euro, undi 127,3 milioni di euro e undi 40,7 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 1.161,6 milioni di euro, 141,7 milioni di euro e 60,7 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 1.227,2 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 161,2 milioni di euro e un utile netto di 73 milioni di euro.