Soluzione Tasse prevede ricavi 2022 in crescita a 37 milioni di euro

Soluzione Tasse

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella consulenza aziendale alle PMI italiane e quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan,di chiudere l'esercizio in corso con, in crescita del 12% circa rispetto alle stime degli analisti e del 37% rispetto al 2021 (i cui risultati preliminari diffusi il mese scorso hanno fotografato una crescita dei ricavi a 27 milioni di euro). In particolare, la(che conta un pool di 25 professionisti) dovrebbe raggiungere ricavi per 24 milioni di euro, in crescita del 12,68% rispetto al 2021.Per(luogo d'incontro fisico e virtuale per imprenditori) è stimata una crescita del 42% a 1,85 milioni di euro nel 2022, per(mediatore creditizio) una crescita rispetto al 2021 del 292% a 4,9 milioni di euro, per(consulenza alle imprese di Quantico Business Club) una crescita del 286% a 4,25 milioni di euro, per la controllata(anima di sviluppo software del gruppo) ricavi stabili a circa 1,45 milioni di euro., la neonata divisione di Crypto Consulting per privati e aziende, dovrebbe registrare ricavi per circa un milione di euro."Presentiamo oggi con grande orgoglio risultati unici nel settore, con performance che confermano la forza del nostro brand, alla continua ricerca di nuove soluzioni e servizi che possano sostenere la crescita e lo sviluppo delle PMI", ha commentato il"La guidance che presentiamo prevede crescita organica a doppia cifra dei principali indicatori grazie all'che stanno mostrando risultati in termini di ricavi superiori alle aspettative e portano con sé l'impegno di tutta Soluzione Tasse a scrivere un altro capitolo di successo della società - ha aggiunto - Inoltre lesu cui stiamo lavorando ci danno ampia fiducia per incrementare ulteriormente la nostra previsione di crescita economica quest'anno".