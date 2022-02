In rialzo la Borsa di New York. Focus rimane su Ucraina

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

telecomunicazioni

informatica

Boeing

Intel

Nike

Goldman Sachs

Coca Cola

Nxp Semiconductors N V

Baidu

Regeneron Pharmaceuticals

Bed Bath & Beyond

Xilinx

Garmin

Verisk Analytics

Ross Stores

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,52% a 33.773 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.336 punti (dopo che ieri era entrato in correzione a causa delle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina). Buona la prestazione del(+0,79%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,64%)."Anche se, il nostro lavoro mostra che storicamente eventi militari/di crisi tendono a, ma le azioni tendono a rimbalzare alla fine, a meno che l'evento non spinga l'economia in recessione", ha fatto notare Eylem Senyuz, senior globale macro strategist presso Truist. "Il sentiment degli investitori suggerisce anche che l'asticella per le sorprese positive è bassa", ha aggiunto.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,18%),(+0,98%) e(+0,81%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,95%),(+1,79%),(+1,48%) e(+1,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,37%),(+2,85%),(+2,82%) e(+2,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,99%.Svettache segna un importante progresso del 5,25%.Sensibili perdite per, in calo del 4,22%.In apnea, che arretra del 4,14%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 248K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 7%; preced. 2,3%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 11,9%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 112,1 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,3%).