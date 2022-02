In rosso la Borsa di New York su tensioni in Ucraina

Dow Jones

(Teleborsa) - Nonostante la partenza positiva,, riportando una variazione pari a -0,19% sul, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.285 punti. In discesa il(-0,77%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,51%). A pesare sul sentiment degli investitori è il fatto che, mentre indiscrezioni stampa parlando di diversi attacchi hacker ai danni di alcuni organi statali del paese.Si distingue nel paniere S&P 500 il. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,49%),(-0,95%) e(-0,70%).Tra i(+2,08%),(+1,40%),(+0,87%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,71%.scende dell'1,25%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.Tentenna, che cede l'1,00%.(+1,68%),(+1,55%),(+1,52%) e(+1,50%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,99%.Effervescente, con un progresso del 5,25%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,57%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,05%.