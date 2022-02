Giornata all'insegna delle vendite dopo invasione Ucraina

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

ENI

Terna

Unicredit

Pirelli

Buzzi Unicem

Intesa Sanpaolo

ERG

Unieuro

Maire Tecnimont

Bff Bank

Biesse

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso, dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina. Il Cremlino ha detto che idealmente l'intervento dovrebbe ripulire il Paese dai "nazisti" e "neutralizzare" il potenziale militare di Kiev, e non ha fornito indicazioni sulla durata delle operazioni. Intanto, secondo ufficiali ucraini,militare vicino a Kiev e l'Ucraina ne ha abbattuti tre. La guerra in Ucraina e lepenalizzano soprattutto le aziende più esposte al paese guidato da Vladimir Putin Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dell'1,08%. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno del 2,60%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 7,46%.Balza in alto lo, posizionandosi a +176 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,89%.lettera su, che registra un importante calo del 5,17%, scende, con un ribasso del 3,24%, e crolla, con una flessione del 4,67%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso del 5,05%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di sei ribassi consecutivi; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 26.853 punti, in netto calo del 5,00%.Pesante il(-4,53%); sulla stessa linea, depresso il(-4,05%).di Milano, troviamo(+1,18%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,52%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 10,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 9,75%.Scivola, con un netto svantaggio dell'8,70%.tra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento dell'1,27%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,71%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,39%.In perdita, che scende dell'8,35%.Pesante, che segna una discesa di ben -8,03 punti percentuali.