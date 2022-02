La guerra in Ucraina travolge i mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, penalizzati dall' invasione della Russia in Ucraina : l'prosegue le contrattazioni in calo, più contenuto rispetto al Vecchio Continente, con il balzo del PIL e il calo delle richieste di sussidi.Sul mercato valutario, l'è in calo (-1,46%) e si attesta su 1,114. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,84%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 5,34%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,80%.pessima performance per, che registra un ribasso del 3,96%, sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,88%, e in perdita, che scende del 3,83%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno il 4,15%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da sei cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 27.119 punti, in forte calo del 4,05%.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 4,68 miliardi di euro, con un incremento del 70,00%, rispetto ai precedenti 2,76 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,62 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,29 miliardi.di Milano, troviamo(+4,34%),(+2,47%),(+1,97%) e(+1,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -13,49%.Pesante, che segna una discesa di ben -10,4 punti percentuali.Calo deciso per, che segna un -8,63%.Seduta negativa per, che scende dell'8,50%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,11%),(+2,57%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,01%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 7,92%.Sensibili perdite per, in calo del 7,86%.In apnea, che arretra del 7,64%.