Wall Street tiene con balzo PIL

(Teleborsa) - Contiene le perdite la borsa di Wall Street nel primo giorno di guerra in Ucraina che ha travolto i mercati finanziari europei. A dare un sostegno ai mercati americani contribuiscono alcuni dati macro giunti in giornata: il balzo del PIL cresciuto del 7% nel quarto trimestre , in linea con le attese degli analisti ed il calo delle richieste di sussidi alla disoccupazione più di quanto previsto dal mercato.Il listino USA scambia con una pesante flessione dell'1,85%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.174 punti, in calo dello 0,74%. Passa in positivo il(+0,72%); giù l'(-1,19%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,79%),(-3,37%) e(-2,36%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,45%),(+1,30%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,60%.Seduta negativa per, che scende del 3,96%.Sensibili perdite per, in calo del 3,94%.In apnea, che arretra del 3,65%.Al top tra i, si posizionano(+11,86%),(+10,21%),(+9,39%) e(+7,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,23%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,27%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,33%.Scende, con un ribasso del 4,64%.