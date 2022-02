4AIM SICAF, nel 2021 utile netto di 4 milioni di euro

4AIM SICAF

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2021 con un(-1.844.528 euro al 31 dicembre 2020), con il quale è in grado diconseguite dall'avvio delle attività. Complessivamente, il risultato della gestione investimenti, interamente imputabile al Comparto 1 MTF, risulta positivo per 6.499.318 euro, per effetto delle plusvalenze latenti su titoli in portafoglio per 2.303.461 euro, utili da realizzo per 4.054.893 euro e dividendi/interessi per 140.964 euro."Un utile netto di 4 milioni di euro econ un incremento del NAV del Comparto 1 di oltre il 20% credo rappresentino al meglio l'andamento del nostro portafoglio in questo esercizio di cui siamo molto soddisfatti - ha commentato l'- fatto rilevante anche il NAV per azione sia del Comparto 1 che del Comparto 2, significativamente a premio rispetto agli attuali corsi di borsa". I valorial 31 dicembre del Comparto 1 MTF e del Comparto 2 Crowdfunding sono pari, rispettivamente, a 490,18 euro e 446,11 euro per azione.Con riferimento all', 4AIM SICAF sottolinea che nell'esercizio appena concluso ha proseguito nella propria attività di investimento sul mercato Euronext Growth Milan e proseguito con successo nelle attività di advisory con la conclusione di un'operazione diquotazione (sono attualmente in corso altre due operazioni di quotazione). "Ad oggi, tuttavia, l'outlook riguardante il mercatoè sostanzialmente interlocutorio, improntato però ad un", viene sottolineato.