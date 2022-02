Intesa Sanpaolo e BANCOMAT annunciano il lancio di Huawei Pay

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -rafforzano la loro collaborazione, rendendo disponibile un nuovo servizio di pagamento per i clienti di Intesa che possiedono un telefono Huawei. A breve sarà infatti disponibile il servizio, il wallet di pagamento che consentirà ai titolari di una carta emessa da Intesa Sanpaolo, di utilizzare lo smartphone Huawei per effettuare pagamenti contactless nei negozi tramite circuito PagoBANCOMAT.Intesa Sanpaolo sarà laa rendere disponibile questo servizio, che è parte della strategia di implementazione di app bancarie e finanziarie di HUAWEI AppGallery, una piattaforma diffusissima e supportata da 5,4 milioni di sviluppatori e partner."Il PagoBANCOMAT continua il suo percorso di digitalizzazione estendendo i propri servizi grazie alla collaborazione con Partner internazionali di primissimo livello", afferma, Chief Information Officer di BANCOMAT, spiegando che la soluzione Huawei Pay "rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione dei pagamenti digitali, consentendo la smaterializzazione della carta PagoBANCOMAT con una user-experience innovativa caratterizzata dalla semplicità e velocità nel pagamento"."Intesa Sanpaolo è la prima Banca europea a lanciare il servizio Huawei Pay, aggiungendo un ulteriore tassello al proprio ecosistema di pagamenti digitali, per soddisfare sempre più tutti i clienti e i nuovi segmenti di mercato" afferma, Responsabile Prodotti Transazionali e Piattaforme di Payment di Intesa Sanpaolo.