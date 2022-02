Sebino, Walter Vignandel entra in CdA e come dirigente in azienda

Sebino

(Teleborsa) -, system integrator quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'impiantistica antincendio e security, ha comunicato che(con nomina da parte dell'assemblea prevista per il 27 Aprile) e dal 1 aprile come dirigente di Sebino. Vignandel avrà inizialmente l'incarico di, ad oggi concentrata nella controllata Sebino Service, in cui rivestirà la carica di amministratore unico. L'ingegnere assumerà anche la carica di amministratore unico della controllata, di recente costituzione, che erediterà dalla capogruppo la divisione impianti di sicurezza."Aggiungiamo alla nostra organizzazione la cultura e l'esperienza maturata da Walter Vignandel in campo tecnico e commerciale nel corso di oltre un ventennio e- ha commentato l'AD Gianluigi Mussinelli - Sono sicuro che verrà apprezzato sin da subito dai nostri collaboratori, rafforzando le prospettive di sviluppo della nostra azienda".