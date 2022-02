Ucraina, conclusi i primi negoziati Kiev-Mosca ma si continua a combattere

(Teleborsa) - Si sono conclusi i primi negoziati traal confine bielorusso. L'incontro tra le due delegazione è avvenuto nella provincia di Gomel. "Abbiamo trovato alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune", ha dichiarato il negoziatore russo, secondo quanto ha riportato Interfax. Anche il capo del comitato internazionale della Duma di Stato,, un altro dei componenti della delegazione russa che ha partecipato ai colloqui, ha dichiarato che "nei negoziati con l'Ucraina in Bielorussia sono stati trovati alcuni punti su cui si possono fare progressi".Da Kiev hanno fatto sapere che è previsto un "" di colloqui che questa volta dovrebbero tenersi al confine tra Polonia e Bielorussia. Il secondo incontro si terrà "nei prossimi giorni". Le due delegazioni hanno fatto ritorno nelle Capitali per le consultazioni interne. Mentre si svolgeva il negoziato, il presidente russoera al telefono con il presidente francesee avrebbe dettato le sueper il "cessate il fuoco" ed arrestare l'avanzata dei carri armati verso Kiev: Ucraina neutrale e riconoscimento della Crimea come territorio russo.Nel frattempo insi continua a combattere. La Bbc ha riportato diverse potenti esplosioni aintorno alle 17:40, ora italiana, negli stessi momenti in cui veniva annunciata la fine della prima giornata dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Le detonazioni provenivano dalla zona ad est del centro di Kiev. Le più potenti udite oggi. Successivamente sono risuonate le sirene antiaeree.Secondo Kiev sarebbero invece decine i civili uccisi e centinaia quelli feriti durante i pesanti bombardamenti russi sulla città di, nell'Ucraina orientale. Lo ha reso noto su Facebook, consigliere del ministro degli Interni di Kiev. Le truppe di Mosca, ha aggiunto, hanno bombardato le aree residenziali con missili Grad. "Il mondo intero deve vedere questo orrore! Morte agli occupanti!", ha concluso Herashchenko.