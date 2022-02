Wall Street ostaggio della volatilità. Forti cali sulle banche

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilè in calo (-0,88%) e si attesta su 33.760 punti; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.356 punti. Pressoché invariato il(-0,15%); in frazionale calo l'(-0,55%). Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei(-1,82%),(-1,58%) e(-1,38%)."La guerra è fondamentalmente un ambiente di risk off per gli asset rischiosi, poiché gli investitori globali si spostano verso obbligazioni sovrane e altri beni rifugio fino a quando una sorta di conclusione/nuova normalità non viene prezzata. Tutto in questo è senza precedenti, quindi", hanno affermato gli analisti della banca d'affari Raymond James.Tra i(+1,38%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,70%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,27 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,15%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Al top tra i, si posizionano(+7,91%),(+7,37%),(+6,98%) e(+6,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,92%.Sensibili perdite per, in calo del 4,10%.In apnea, che arretra del 3,48%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,39%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI Chicago (atteso 63 punti; preced. 65,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 55,5 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 58 punti; preced. 57,6 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 350K unità; preced. -301K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,52 Mln barili).