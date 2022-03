Ucraina, Nord Stream 2 valuta procedura d'insolvenza

(Teleborsa) - La società Nord Stream 2, che ha realizzato l'omonimo gasdotto tra Russia e Germania, per portare il gas russo in Europa bypassando l'Ucraina dal Baltico, sta considerando di presentare una richiesta di insolvenza.Il gruppo svizzeroa partire da questa settimana.La società, con sede a Zug, hain scia alle sanzioni che hanno colpito la Russia dopo l 'invasione dell'Ucraina . "In seguito ai recenti sviluppo geopolitici che conducono all'imposizione di sanzioni degli USA su Nord Stream 2 AG, la società è stata costretta a terminare i contratti con i suoi dipendenti. Siamo molto dispiaciuti per questo esito", ha dichiarato a Bloomberg la società.La conferma è arrivata, poi, dalche, alla radio svizzera Rts, ha annunciato il licenziamento di tutto lo staff impiegato a Zug da Nord Stream 2, oltre 140 persone.