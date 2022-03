Moncler avvia nuovo programma di acquisto azioni proprie

Moncler

Moncler

(Teleborsa) -ha comunicato l', a partire dal 4 marzo 2022, delfino a un massimo di 1.000.000 di azioni ordinarie (rappresentative dello 0,4% dell'attuale capitale sociale) per un, prive di indicazione del valore nominale, in esecuzione della delibera assembleare del 22 aprile 2021.Il Programma è finalizzato all'acquisto di azioni proprie da destinare a servizio di piani di compensi e di assegnazione di azioni a favore di dipendenti, amministratori e consulenti di Moncler e delle proprie società controllate, in conformità ai parametri (inclusi prezzi e volumi giornalieri di acquisto), termini e condizioni deliberate dall'Assemblea ordinaria del 22 aprile 2021. Gli acquisti verranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di abusi di mercato.Non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto e in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero.Il programma di acquistoMoncler ha conferito mandato a Citigroup Global Markets Limited per coordinare e dare esecuzione al programma di acquisto e prendere le decisioni di negoziazione relative al programma con discrezionalità e in piena indipendenza dalla Società.Al 3 marzo, l'azienda nota per i piumini detiene 4.106.680 azioni proprie, rappresentative dell'I,5% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni Moncler.Intanto, sul listino milanese, scendecon i prezzi allineati a 45,12 euro, per una discesa del 6,62%.